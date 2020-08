Relator rejeita novas modificações ao PL dos juros no Senado

O senador Lasier Martins (Podemos-RS) rejeitou novas alterações ao projeto que limita a cobrança de taxas de juros do cheque especial e do cartão de crédito. A proposta deve ser aprovada pelo Senado nesta quinta-feira, 6.



Após mudanças sugeridas por parlamentares, o relator emitiu um novo parecer antes da sessão do plenário, marcada para as 16 horas. A proposta é o primeiro item da pauta. O relatório mantém em 30% ao ano o limite das taxas cobrados por bancos nas duas modalidades. No caso das fintechs, o teto é maior, de 35%.



Durante a sessão, líderes de bancadas tentarão emplacar alterações por meio de votações separadas (destaques). O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), apresentou um pedido de destaque para votar uma emenda separadamente. A sugestão alinha os juros nas duas modalidades à média das outras linhas de crédito sem garantia, colocando um teto de 60%.