Firjan diz que redução da Selic foi acertada e defende continuidade de reformas

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) elogiou a decisão do Copom de reduzir a taxa básica da economia em 0,25 ponto porcentual, mas acrescentou que a agenda de reformas é essencial para a retomada do crescimentos sustentável.



"a Firjan reafirma que o governo deve seguir adotando outras medidas, aliadas à política monetária, que impulsionem a retomada da economia. A continuidade da agenda de reformas estruturais será fundamental para o crescimento sustentável e a manutenção das expectativas dentro da meta", escreveu a entidade em nova.



Segundo o texto, a despeito dos dados divulgados em junho darem sinais de que a economia começa a reagir, a Firjan entende que os efeitos da pandemia são "devastadores", levando as empresas brasileiras ao maior nível de ociosidade da história. "Não por acaso, a prévia da inflação de julho veio abaixo das estimativas esperadas pelo mercado, o que reforça essa decisão do Comitê", continuaram.