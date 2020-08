BB: Até o presente momento, não houve comunicação sobre novo presidente

Em resposta a ofício da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Banco do Brasil informou que cabe ao presidente da República a nomeação do presidente da instituição, e "que até o presente momento não houve qualquer comunicação formal do acionista controlador sobre o efetivo exercício dessa prerrogativa pela Presidência da República".



A coluna Direto da Fonte, de Sônia Racy, antecipou que o governo decidiu pela escolha do diretor do HSBC, André Brandão, para substituir o economista Rubem Novaes no comando da instituição. Brandão já teria aceitado o convite do Ministro da Economia, Paulo Guedes.