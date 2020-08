Petrobras inicia fase não vinculante da venda da sua participação na PBio

A Petrobras iniciou a fase não vinculante da venda de sua subsidiária integral Petrobras Biocombustível (PBio), diz a empresa em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A transação consiste na venda de 100% das ações da petrolífera na PBio, incluindo as três usinas de biodiesel, e não inclui a venda da participação societária de 50% que a PBio tem na BSBios Indústria e Comércio de Biodiesel Sul Brasil S.A.



"Os potenciais compradores habilitados para essa fase receberão um memorando descritivo contendo informações mais detalhadas sobre a companhia em questão, além de instruções sobre o processo de desinvestimento, incluindo as orientações para elaboração e envio das propostas não vinculantes", diz o comunicado. A Petrobras reitera que o desinvestimento na PBio está "alinhada à estratégia de otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor para os seus acionistas".



A PBio foi fundada em 2008 e é uma das maiores produtoras de biodiesel do País, com 5,5% de market share em 2019. A subsidiária possuí três usinas, localizadas em: Montes Claros (MG), com capacidade produtiva de 167 mil m? de biodiesel por ano; Candeias (BA), que produz 304 mil m?/ano; e Quixadá (CE), em estado de hibernação, com capacidade produtiva de 109 mil m?/ano.