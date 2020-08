Ferraz: Exportação industrial pode ter melhor desempenho no 2º semestre

O secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Lucas Ferraz, disse que as exportações brasileiras de manufaturados podem ter um desempenho melhor no segundo semestre, a depender da recuperação dos Estados Unidos e Europa.



Ele ressaltou que as vendas externas desse tipo de produto estão em queda justamente porque têm como destinos locais muito afetados pela crise provocada pela pandemia do novo coronavírus e que são mais impactados pela queda de renda dos consumidores, o que não ocorre com os produtos agrícolas.



Em julho, o setor agropecuário teve aumento de 17,3% nas exportações. Houve queda, porém, nas vendas de produtos dos outros setores: 1,5% em indústria extrativa e 12% em bens da indústria de transformação.



"Observamos alta resiliência de nossas exportações em produtos agropecuários. Nossas exportações agrícolas vão principalmente para Ásia, que tem recuperação à frente do resto do mundo. As cadeias agrícolas foram menos afetadas pela crise e são ajudadas pelo câmbio", analisou.



Para Ferraz, o pior da crise "parece já ter passado". Ele ressaltou que, nas importações, houve queda generalizada em todos os setores, devido ao fato de a economia brasileira ainda estar sob os efeitos da pandemia.