Previsão de câmbio para fim de 2020 permanece em R$ 5,20 no Focus do BC

Previsão de câmbio para fim de 2020 permanece em R$ 5,20 no Focus do BC

PBoC: política monetária na China será mais flexível e direcionada no 2º semestre

PBoC: política monetária na China será mais flexível e direcionada no 2º semestre