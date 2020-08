Evoltz assume operação da linha da Norte Brasil Transmissora de Energia

O Centro de Operação da Evoltz, empresa do fundo norte-americano TPG (Texas Pacific Group), assumiu na tarde de ontem a operação da linha de transmissão da Norte Brasil Transmissora de Energia (NBTE) em 600Kv de corrente contínua. "A partir deste momento, histórico para nós, todas as concessões da Evoltz estão sob o comando do nosso Centro de Operações e totalmente integradas", segundo comunicado da empresa.



A NBTE é controlada pela Evoltz com uma participação de 51%. O restante é da Eletronorte. Em março, a NBTE fez uma pedido de registro de companhia aberta junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na categoria B, que permite a emissão de debêntures. A concessionária é responsável por uma linha de transmissão entre Porto Velho (RO) e Araraquara (SP).



Em ritmo de expansão no País, a Evoltz, em abril, também adquiriu a fatia de 49,5% da Eletrobras na Manaus Transmissora de Energia (MTE), uma sociedade de propósito específico que detém a concessão de uma linha de transmissão no Norte do país.



A Evoltz foi criada para reunir os ativos de transmissão operacionais adquiridos pela gestora americana no processo de recuperação judicial da Abengoa no Brasil.