Abrasce: Expectativa para Dia dos Pais é de queda de 30% nas vendas

A expectativa dos shoppings para o Dia dos Pais é de aumento de 9% nas vendas, em relação às semanas anteriores, e um tíquete médio de R$ 100,00. Apesar da melhora prevista em relação às semanas de julho, não se espera alcançar os números do ano passado. Na comparação anual, a previsão é de queda de 30% nas vendas. Os dados são da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).



"Nenhum shopping ou lojista tem a expectativa de recuperar ou mesmo superar o desempenho de vendas de 2019. Se compararmos o período de vendas para o Dia dos Pais ano a ano, a queda deve ser na média de 30%", diz o presidente da associação, Glauco Humai. Ele pontua, porém, que a crise trouxe um ajuste de parâmetros para as estimativas de vendas. "Olhando o cenário atual, em que novos parâmetros tiveram que ser estabelecidos, comparamos a evolução das vendas semana a semana, desde a data de reabertura dos empreendimentos, e já observamos uma desaceleração na queda. A expectativa dos shoppings é que este movimento seja intensificado com o Dia dos Pais" , afirma.



A Abrasce lembra que os shoppings brasileiros passaram a ter sistema de delivery, drive-thru e aceleraram os investimentos nos canais digitais durante a crise. Esse movimento permanece para data, mesmo considerando a reabertura de 498 shoppings no País, o que representa 86% do total. Segundo a instituição, o delivery é o canal mais utilizado para a venda em 87% dos empreendimentos.