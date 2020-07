Gol tem prejuízo de R$ 1,997 bilhões no 2º trimestre, com impacto da covid-19

A companhia aérea Gol reportou prejuízo líquido antes da participação minoritária de R$ 1,997 bilhão no segundo trimestre de 2020. O valor representa uma ampliação significativa do resultado negativo de igual trimestre do ano anterior, de R$ 120,8 milhões. A empresa destacou que o período foi duramente castigado pela pandemia do covid-19.



Descontando variações cambiais e monetárias, a empresa reportou prejuízo líquido no período de R$ 771,8 milhões, contra o prejuízo de R$ 2,1 milhões (também ajustado) do segundo trimestre de 2019.



O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado no trimestre fechou em R$ 99 milhões, queda de 88% na comparação com igual trimestre do ano anterior. A margem Ebitda foi de 27,7%, queda de 1,8 ponto porcentual no período.



A receita líquida foi R$ 358 milhões, uma queda de 89% em relação ao segundo trimestre de 2019. A empresa, entretanto, sinalizou que a receita apresentou recuperação. Em abril, a linha ficou em R$ 104,3 milhões e terminou com R$ 164,1 milhões em junho, crescimento de 57%. As outras receitas (cargas e fidelidade) totalizaram R$ 115 milhões, redução de 37% no ano.