IR 2020: restituição foi liberada, mas ainda não caiu na conta? Veja como receber

Quem está dentro desse grupo, mas não localizou o dinheiro nos extratos do banco, deve considerar pelo menos duas hipóteses, segundo o especialista Murilo Terra, do escritório Terra Contabilidade e Consultoria. Veja quais são e como resolver cada uma das situações.



Conta informada não existe ou foi extinta

Segundo o contador Murilo Terra, isso ocorre quando o contribuinte insere dados equivocados nos formulários de declaração da Receita Federal ou encerra a conta antes do pagamento da restituição.





Como resolver: nos dois casos, o valor é repassado ao Banco do Brasil. Para recebê-lo, basta entrar em contato com as centrais de atendimento da instituição financeira pelos telefones: 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) ou 0800-729-0088 (contribuintes com deficiência auditiva). O atendimento é automatizado e a transferência é feita para conta indicada pela pessoa no dia seguinte à ligação.





Dinheiro foi parar na conta errada

De acordo com Murilo, o responsável por esse equívoco também é o contribuinte. Nessa situação, porém, os números incorretos que ele digitou no formulário do IRPF correspondem a uma conta válida e ativa - só que ela pertence a um outro cliente do mesmo banco que o declarante





Como resolver: Nessa hipótese, reaver o dinheiro dá um pouco mais de trabalho, mas é possível. O cidadão também precisa acionar o Banco do Brasil por meio da centrais de atendimento já mencionadas ou comparecer pessoalmente a uma agência, mesmo não sendo correntista do BB. A empresa, uma vez que administra os pagamentos do IR, consegue rastrear os depósitos e corrigir o equívoco.





