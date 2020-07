Curado da covid-19, presidente da Fiesp Paulo Skaf retornou hoje ao trabalho

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, voltou nesta quinta-feira, 30, às suas atividades depois de ser internado por duas vezes neste mês julho para tratar da covid-19.



O executivo que agora tem um diagnóstico médico de cura da doença, que já matou mais de 90 mil pessoas no Brasil, foi internado por duas vezes. Permaneceu de 7 a 11 de julho no hospital para se tratar de uma pneumonia causada pelo coronavírus e do dia 16 a 19 de julho para cuidar de outra pneumonia, esta bacteriana.



Hoje, na volta, ele gravou um vídeo e publicou nas redes sociais dele. Agradeceu o carinho e as mensagens de apoio que recebeu ao longo desses dias em que esteve afastado para se recuperar.