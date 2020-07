Cesp reverte prejuízo e tem lucro líquido de R$ 138 milhões no 2º trimestre

A geradora paulista Cesp registrou lucro líquido de R$ 138 milhões no segundo trimestre de 2020, revertendo o prejuízo de R$ 4,002 milhões verificado em igual período do ano passado. A geração de caixa medida pelo Ebitda totalizou R$ 397,8 milhões, crescimento de 106% em igual período de comparação. O Ebitda ajustado somou R$ 287,2 milhões, alta de 31%.



A receita líquida da companhia somou R$ 486 milhões, aumento de 32% na comparação com os R$ 368,3 milhões apurados na mesma época do ano passado. A Cesp ainda registrou uma despesa financeira líquida de R$ 94,3 milhões, recuo de 6% em relação ao segundo trimestre de 2019.