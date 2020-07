Câmara inicia sessão com pedido de urgência para tramitação da Lei do Gás

O plenário virtual da Câmara começou a sessão deliberativa nesta quarta-feira, 29, e deu início à votação do pedido de urgência para se votar a chamada Lei do Gás. A pauta foi apresentada pelo governo como uma de suas prioritárias no Congresso. Se o requerimento for aprovado, a tramitação do texto é acelerada, mas ainda é incerto quando o mérito deverá ser votado.



O projeto visa a baratear o gás natural, que tem como maiores consumidores a indústria e os geradores de energia elétrica, ao quebrar o quase monopólio da Petrobras e suas subsidiárias no setor.



A oposição, no entanto, está se posicionando contra a aprovação do requerimento de urgência.



Há ainda na pauta medidas provisórias com os prazos próximos de perderem a validade, boa parte delas sobre abertura de crédito suplementar.