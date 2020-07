INSS marca data para retomada do atendimento presencial

(foto: Wikipédia)

nas agências da Previdência Social foi adiado para o próximo dia 24 de agosto. O, em vigor, continuará mesmo após o retorno presencial.Portaria com essa decisão está publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (29), estabelecendo ainda horário presencial parcial, com seis horas consecutivas. O atendimento, nesse período, só estará garantido para segurados e beneficiários com agendamento prévio por meio dos– Meue Central 135.A portaria publicada nesta quarta-feira (29) assegura ainda o retorno de serviços que estavam suspensos em função da pandemia do novo coronavírus -, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa, reabilitação profissional, justificação judicial e atendimento relacionado ao monitoramento operacional de benefícios.De acordo com nota divulga hoje pelo INSS, a reabertura será feita de forma gradual e segura, considerando as especificidades de cada uma das 1.525 agências da Previdência Social instaladas no país.O INSS informa ainda que cada unidade deverá avaliar o perfil do quadro de servidores e contratados, o volume de atendimentos realizados, a organização do espaço físico, as medidas de limpeza e os equipamentos de proteção individual e coletiva.As unidades que não reunirem as condições necessárias para atender o cidadão de forma segura continuarão em regime de plantão reduzido. O INSS irá disponibilizar um painel eletrônico contendo informações sobre o funcionamento das Agências da Previdência Social, os serviços oferecidos e o horário de funcionamento.