Tripulantes da Latam reprovam proposta de acordo salarial

Em votação realizada on-line entre os dias 23 e 27 de julho, os tripulantes associados da Latam Airlines Brasil rejeitaram as propostas de novos Acordos Coletivos de Trabalho apresentadas pela empresa. A informação foi divulgada em nota no site do Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), na tarde desta segunda-feira, 27.



De acordo com a categoria, 88,6% dos votos dos comissários foram contrários à proposta. Entre os copilotos e comandantes os porcentuais contrários foram, respectivamente, de 88,9% e 89,3%.



"O SNA comunicou imediatamente o resultado da votação à Latam, e uma reunião com a empresa foi agendada para essa terça-feira (28) para dar prosseguimento às negociações para possíveis novas propostas de acordo", disse a entidade, em nota.



A SNA fará uma videoconferência com a categoria na terça-feira, às 20h, para esclarecer os próximos passos da negociação.



A SNA fechou com Gol e Azul um acordo para reduzir salários e jornada dos tripulantes por 18 meses diante da grave crise da covid-19. A proposta da Latam, entretanto, era de um corte permanente na remuneração e provocou críticas por parte dos aeronautas.