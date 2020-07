Auxílio emergencial: Caixa credita saque para nascidos no mês de maio

Projeção do Focus para PIB em 2020 sai de -5,95% para -5,77%

Projeção do Focus para Selic é mantida em 2% em 2020 e 3% em 2021

Confiança do comércio sobe 1,7 ponto em julho ante junho, a 86,1 pontos, diz FGV

Manifesto em defesa do Renovabio é encaminhado ao MME, afirma Unica

Cidade mineira terá centro de inovação com dinheiro dos Emirados Árabes

