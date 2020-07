Bolsonaro destaca medidas que governo busca para diminuir preço do botijão de gás

Em post no Facebook o presidente Jair Bolsonaro destacou nesta sexta-feira, 24, possíveis medidas para reduzir preço do botijão de gás. O presidente observou que o botijão de 13 quilos (GLP-13 kg) custa aproximadamente R$ 26 reais nas refinarias, R$ 70 reais para o consumidor final e listou os tributos federais e estaduais e valor de distribuição e revenda como motivos para o atual preço do produto.



Segundo o presidente, as medidas que o governo busca para diminuir o preço final do botijão de gás seriam "permitir a venda fracionada; eliminar a restrição de marcas; e abrir a infraestrutura de abastecimento" em publicação nas redes sociais.