Estrangeiro reduz posição 'vendida' em taxa de juro futuro

Os investidores estrangeiros no mercado de juro futuro diminuíram na quinta-feira, 23, pela segunda sessão seguida, as posições líquidas vendidas em taxas/compradas em PU (aposta na queda da taxa Selic), passando de 1.180.872 para 931.176 contratos em aberto, uma redução de 249.696 contratos. As informações são da B3.



A aposta na queda por parte desse segmento de investidores é registrada desde o último dia 1º, coincidindo com aumento da liquidez no mercado em função de vencimento de R$ 182,075 bilhões em LTN, além do pagamento de R$ 21,5 bilhões em cupom de NTN-F. Antes do dia 1º, os estrangeiros estavam comprados em taxa (aposta na alta).



Já os investidores locais aumentaram ontem as posições líquidas vendidas em taxa, passando de 3.553.578 para 3.814.839 contratos em aberto, com alta de 261.261 contratos.



Na contraparte, os bancos elevaram em 10.900 contratos a posição líquida comprada em taxa, passando de 4.539.337 para 4.550.237 contratos em aberto.