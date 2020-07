Airbus concorda em rever contratos com França e Espanha para fechar debate na OMC

A Airbus fechou um acordo com os governos da França e da Espanha para alterar alguns contratos com o objetivo de encerrar uma disputa histórica em torno de subsídios para a fabricação de aviões na Organização Mundial do Comércio (OMC) e tentar persuadir os EUA a suspender tarifas impostas à União Europeia (UE).



"Após 16 anos de litígio na Organização Mundial do Comércio (OMC), esse é o passo final para interromper a disputa de longa data e remove qualquer justificativa para tarifas dos EUA", disse a fabricante de aviões europeia em comunicado nesta sexta-feira, dia 24.



As partes envolvidas aceitaram alterar os chamados contratos RLI do programa A350, de forma a atender os parâmetros considerados apropriados pela OMC. "Com essa iniciativa final, a Airbus se considera em plena concordância com todas as decisões da OMC", disse a empresa.



Essa decisão demonstra que a "Airbus não deixou pedra sobre pedra para encontrar um caminho no sentido de uma solução", disse o executivo-chefe da empresa, Guillaume Faury. Fonte: Dow Jones Newswires.