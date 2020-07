Alshop: 91% dos associados do setor de alimentação afirmam que movimento é baixo

Para 91% dos lojistas do ramo de alimentação de shoppings de São Paulo, o movimento de clientes caiu após a reabertura do comércio. Dos pesquisados, 55% disseram que o fluxo é muito baixo e 36% consideraram o movimento baixo. Apenas 9% dos lojistas afirmam que a movimentação é regular, enquanto ninguém qualificou o movimento como "bom" ou "no mesmo nível anterior ao da pandemia". Os dados são da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), retirados da pesquisa finalizada em 16 de julho com associados do segmento de alimentação da cidade de São Paulo.



Segundo a associação, o fechamento dos shoppings no horário do almoço tem derrubado a movimentação de clientes. São 64% dos lojistas os que acreditam que o fechamento parcial afasta os clientes dos shoppings. Para 36% deles, porém, a retomada tem sido positiva para que os clientes voltem aos empreendimentos.



"No caso de São Paulo, a abertura está concentrada no final do dia e temos insistido com o governo estadual e com a prefeitura na ampliação para 8 horas de funcionamento nesse momento", diz o presidente da Alshop, Nabil Sahyoun.