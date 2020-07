Vale cria Comitê de Nomeação coordenado por Pedro Parente

A mineradora Vale anunciou nesta quarta-feira a criação do Comitê de Nomeação, que terá a missão de assessorar o Conselho de Administração da companhia. Segundo a Vale, o Comitê irá propor melhorias relacionadas à estrutura, tamanho e composição do conselho, além de recomendar as competências, perfis e potenciais candidatos ao colegiado.



O Comitê de Nomeação será composto por três membros, um deles obrigatoriamente o presidente do Conselho de Administração. Os demais devem ser independentes. Nesta primeira composição, está Pedro Parente como coordenador, posto que é escolhido pelo Conselho de Administração. Atual presidente do conselho da BRF, Parente foi presidente da Petrobras, da RBS, do grupo Bunge, além de ministro de três diferentes Pastas - Casa Civil, Planejamento e Minas e Energia, todas no governo Fernando Henrique Cardoso.



O outro membro do Comitê de Nomeação da Vale é Alexandre Gonçalves Silva, atual presidente do conselho da Embraer. Também tem assento nos colegiados da Ultrapar, Votorantim Cimentos, Nitroquímica e Iochpe-Maxion.



"A criação do Comitê de Nomeação foi um compromisso assumido pela Vale em seu Manual para Assembleia 2020 e faz parte da transição pela qual a Companhia está passando, com o atual Acordo de Acionistas expirando em novembro de 2020, sem renovação", diz a empresa, em comunicado.



"O Conselho de Administração está conduzindo essa transição de maneira ordenada e equilibrada, seguindo com o processo de evolução do modelo de governança, para adaptá-lo às novas exigências do Regulamento do Novo Mercado, demandas de investidores e às boas práticas internacionais", afirma.