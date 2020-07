'Estou mais consciente nas compras', afirma advogado

Como milhares de brasileiros, o advogado Riccardo Marcori Varalli, de 42 anos, transferiu o escritório para casa e descobriu que pode fazer muita coisa por conta própria. Ele passou a cozinhar, reduzindo gastos com restaurante. "Não é necessário comer fora três vezes por semana, sendo que posso fazer em casa."



Em home office, também passou a gastar menos com roupas. Ele costumava usar traje social para ir ao escritório. Agora, faz tempo que não compra itens de vestuário. "Na pandemia comecei a ficar mais consciente do tanto de coisas supérfluas que comprava."



Varalli pretende continuar economizando. Ida a restaurantes, shoppings e grandes viagens estão suspensos.



Com a renda 20% menor, ele pretende gastar com itens essenciais, como alimentos.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.