Veja a situação dos lotes e parcelas de pagamento do auxílio emergencial

Até o momento, o governo anunciou quatro lotes de pagamentos para o Auxílio Emergencial (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Auxílio Emergencial têm diferentes calendários para o recebimento do benefício. Por isso, é preciso ficar de olho para não se perder em meio a tantas datas e informações. Os trabalhadores que foram aprovados no cadastro para receber otêm diferentes calendários para o recebimento do benefício. Por isso, é preciso ficar de olho para não se perder em meio a tantas datas e informações.

Os contribuintes que se inscreveram por meio do aplicativo ou do site da Caixa para receber os R$ 600 têm calendários de pagamentos divididos entre quatro lotes (veja situação completa abaixo). Isso acontece porque o pagamento é liberado à medida que os inscritos são aprovados.





Pagamentos e novas parcelas

Até o momento, o governo anunciou quatro lotes de pagamentos para o Auxílio Emergencial. Esses lotes contemplam os trabalhadores que tiveram o cadastro aprovado até o fim de junho. Os dois últimos lotes divulgados – 3 e 4 – incluem os beneficiários aprovados em junho. Estes, até o momento, só receberam a primeira parcela do benefício e aguardam pela liberação das demais.









Essa prorrogação se estende tanto aos contribuintes que se inscreveram pelo site ou aplicativo, como aqueles que estão no Cadastro Único, mas fora do Bolsa Família. Para os beneficiários do Bolsa Família, nada irá mudar. Eles receberão o auxílio uma única vez no mês, como já vem ocorrendo.

Com exceção das famílias que recebem o Bolsa Família, os dois últimos pagamentos dos R$ 600 – referentes a prorrogação – devem seguir da seguinte maneira:





1º mês





R$ 500 no início do mês

R$ 100 no fim do mês

2º mês





R$ 300 no início do mês

R$ 300 no fim do mês

Situação de cada lote

Lote 1





Trabalhadores aprovados em abril

Situação atual: beneficiários receberam a 3ª parcela do auxílio em conta da Poupança Social Digital da Caixa entre os dias 27 de junho e 4 de julho. Saques serão liberados entre 18 de julho e 19 de setembro.

Parcelas que faltam: 4ª, 5ª, 6ª e 7ª parcelas – correspondentes aos dois últimos pagamentos de R$ 600 que serão divididos em duas parcelas cada. As datas para os seguintes pagamentos ainda não foram divulgadas.

Lote 2





Trabalhadores aprovados em maio

Situação atual: beneficiários receberam a 2ª parcela do auxílio em conta da Poupança Social Digital da Caixa entre os dias 27 de junho e 4 de julho. Saques serão liberados entre 18 de julho e 19 de setembro.

Parcelas que faltam: 3ª e os dois últimos pagamentos de R$ 600 divididos em duas parcelas cada, correspondente à 4ª, 5ª, 6ª e 7ª parcelas. As datas para os seguintes pagamentos ainda não foram divulgadas.

Lote 3





Trabalhadores aprovados no início de junho

Situação atual: beneficiários receberam a 1ª parcela do auxílio em conta da Poupança Social Digital da Caixa em 16 e 17 de junho. Saques foram liberados entre 6 e 14 de julho.

Parcelas que faltam: 2ª, 3ª e os dois últimos pagamentos de R$ 600 divididos em duas parcelas cada, correspondente à 4ª, 5ª, 6ª e 7ª parcelas. As datas para os seguintes pagamentos ainda não foram divulgadas.

Lote 4





Trabalhadores aprovados no fim de junho

Situação atual: beneficiários receberam a 1ª parcela do auxílio em conta da Poupança Social Digital da Caixa entre os dias 27 de junho e 4 de julho. Saques serão liberados entre 18 de julho e 19 de setembro.

Parcelas que faltam: 2ª, 3ª e os dois últimos pagamentos de R$ 600 divididos em duas parcelas cada, correspondente à 4ª, 5ª, 6ª e 7ª parcelas. As datas para os seguintes pagamentos ainda não foram divulgadas.

Inscritos no Cadastro Único que estão fora do Bolsa Família

Como o calendário dos contribuintes inscritos no Cadastro Único segue o mesmo dos beneficiários aprovados no 1º lote para o Auxílio Emergencial, os dois últimos pagamentos dos R$ 600 também serão depositados em duas parcelas, no qual totalizam 4 parcelas ao longo de 2 meses, que somarão R$ 1,2 mil.

Situação atual: beneficiários receberam a 3ª parcela do auxílio em conta da Poupança Social Digital da Caixa entre os dias 27 de junho e 4 de julho. Saques serão liberados entre 18 de julho e 19 de setembro.

Parcelas que faltam: 4ª, 5ª, 6ª e 7ª parcelas – correspondentes aos dois últimos pagamentos de R$ 600 que serão divididos em duas parcelas cada. As datas para os seguintes pagamentos ainda não foram divulgadas.

Trabalhadores dentro do Bolsa Família

Os pagamentos do Auxílio Emergencial seguem o calendário previsto para os pagamentos do Bolsa Família. Para estes, não haverá prorrogação dos últimos dois meses do auxílio. Embora o valor seja o mesmo (R$ 1,2 mil) serão apenas 5 parcelas ao todo, todas de R$ 600.





Situação atual: beneficiários receberam a 3ª parcela entre os dias 17 e 30 de junho.

Parcelas que faltam: 4ª e 5ª parcelas. Os pagamentos serão feitos de acordo com o calendário do Bolsa Família. Assim, a 4ª parcela será paga entre 20 e 31 de julho; e a 5ª, entre os dias 18 e 31 de agosto.