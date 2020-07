Maia tem liderança política para a aprovar tributária, avalia Hildo Rocha

O presidente da comissão especial da reforma tributária na Câmara, deputado Hildo Rocha MDB-MA), acredita que o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), tem influência política para aprovar a reforma até agosto. A intenção de votar o texto neste prazo já foi anunciada por Maia mais de uma vez.



"Se ele quiser aprovar até o mês de agosto, aprova porque ele tem liderança para isso. Ele consegue convencer os deputados e os líderes de fazer isso", disse em entrevista ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



Nesta quinta, 16, Hildo Rocha presidiu reunião técnica sobre a reforma com a participação de Maia, que fez um apelo para a retomada do assunto no Legislativo com a participação do governo. Maia destacou que conversou com o presidente Davi Alcolumbre (DEM-AP) para pedir o retorno da comissão mista sobre a reforma.



"Nós tributamos o consumo, a renda e o patrimônio. O mais complexo de todos é o consumo. É isso que estamos pretendendo mudar e o presidente Rodrigo Maia é um entusiasta disso porque ele consegue enxergar cenários", argumentou Rocha durante o debate.