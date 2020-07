Startup de incubadora da Ambev lança atacado próprio com entrega em até 24h

A Menu, startup que faz parte do braço de inovação da Ambev, o Z-Tech, lança nesta semana um site de atacado chamado Menu Box. A empresa já funcionava como um marketplace voltado para conectar comerciantes a distribuidores, mas não era responsável pelas entregas, apenas pela conexão. Agora, a startup vai contar com armazém, operação e rede de distribuição próprios. A proposta é que as entregas aconteçam em até 24 horas.



Por enquanto, o serviço está disponível apenas para a Grande São Paulo, mas a expansão para outros estados está em planejamento.



Segundo o Z-Tech, as vendas da Menu já cresceram 50 vezes desde o investimento feito pela incubadora, em meados de 2019. Com o novo empreendimento, a expectativa é que o faturamento cresça cerca de cinco vezes. A empresa, porém, não divulga dados de vendas.



Para a analista da Eleven Financial, Diana Stuhberguer, especialista no setor de alimentos e bebidas, o empenho de grandes fabricantes como a Ambev em investir em inovação e tecnologia faz parte das suas estratégias de marketing. "É positivo para a imagem da empresa, ainda que não tenha impacto real sobre os seus negócios", afirma Diana, para quem a busca por inovação na cervejaria está representada pela Z-Tech, a incubadora do grupo.