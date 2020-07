Saque para 3° lote de aprovados do auxílio emergencial é a partir de hoje

(foto: Minervino J?nior/CB/D.A Press)

aprovados, no início de junho, para receber o auxílio emergencial, e nasceu de outubro a dezembro, poderá sacar ou transferir o valor recebido a partir desta terça-feira (14/7).



Vale ressaltar que os beneficiários já podem utilizar o dinheiro via poupança social digital por meio do aplicativo Caixa Tem. O valor do auxílio foi depositado entre os dias 16 e 17 de junho. Nesta segunda, já foi disponibilizado o saque e transferência para os nascidos entre julho e setembro. Segundo a Caixa, ao todo, o lote inclui 5,9 milhões de beneficiários.





O pagamento do auxílio emergencial segue dois calendários diferentes. Primeiro, os depósitos são feitos em poupança digital e podem ser usados para fazer compras e pagamentos via QR code, por exemplo, por meio do Caixa Tem. Em uma segunda data, o dinheiro é liberado para saque e transferência, de acordo com o mês de aniversário.





A Caixa também divulgou que o auxílio já foi pago a 65,4 milhões de pessoas. Desse total, 19,2 milhões são inscritos no Bolsa Família; 10,5 milhões fazem parte do CadÚnico; e 35,7 milhões se inscreveram diretamente pelo site ou aplicativo do banco. Ainda estão em análise 877,9 mil cadastros. Para o pagamento do benefício, já foram desembolsados R$ 121,1 bilhões.





* Estagiário sob supervisão de Odail Figueiredo