Japão: BoJ rebaixa perspectivas de todas as economias regionais

O Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) rebaixou sua perspectiva para todas as nove economias regionais do país, com a pandemia do novo coronavírus continuando a pesar sobre os exportadores e o setor de serviços.



O Banco Central disse em relatório trimestral que as economias das nove regiões "haviam se deteriorado ou estavam em uma situação grave" devido à covid-19. No relatório anterior, de abril, o banco disse que as nove economias estavam fracas ou estavam enfrentando forte pressão descendente.



O presidente do BoJ, Haruhiko Kuroda, afirmou no início do dia que a economia do Japão está em uma situação extremamente grave. "O Banco do Japão observará atentamente o impacto do novo coronavírus por enquanto e não hesitará em tomar medidas adicionais, se necessário", disse ele em reunião. Fonte: Dow Jones Newswires.