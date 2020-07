Cosan avalia realizar oferta pública de ações

A Cosan e a Cosan Logística informam que, além da proposta de reorganização societária anunciada na semana passada, estuda realização de oferta pública de ações que inclui todas as suas controladas e co-controladas operacionais. "Qualquer uma delas poderá vir a ser capitalizada, conforme necessidade específica do negócio", diz o comunicado divulgado nesta terça-feira, 7, citando que a companhia recebeu questionamentos sobre o assunto.



As ofertas poderão ocorrer em paralelo ao processo de reorganização, sendo que a viabilidade e o momento das potenciais captações são diferentes para cada empresa.



"A intenção é deixar as controladas e co-controladas preparadas", diz a nota.



No último dia 3 de julho, a Cosan anunciou proposta de reorganização societária, para tornar a Cosan S.A. como holding única, incorporando a Cosan Limited (CZZ) e a Cosan Logística, controladora da Rumo.



Na ocasião, o comunicado citava intenção de preparar suas principais subsidiárias e controladas para eventuais ofertas públicas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês).