Petrobras inicia descomissionamento da P-12, na Bacia de Campos

A Petrobras deu início ao descomissionamento da plataforma P-12, na Bacia de Campos, após aprovação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Marinha. Em nota, a companhia diz que estão previstos para este ano descomissionamentos da P-07 e P-15, na Bacia de Campos, e da FPSO Piranema na Bacia de Sergipe-Alagoas.



As plataformas da Bacia de Campos serão ofertadas em leilão público previsto este mês ainda.



O Plano Estratégico da Petrobras para 2020-2024 prevê 18 plataformas de produção descomissionadas até 2024.