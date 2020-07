Renova Energia protocola Recuperação Judicial separada do projeto Alto Sertão III

A Renova Energia protocou nesta segunda-feira, 6, dois novos planos de Recuperação Judicial, um deles referente somente às sociedades do Projeto Alto Sertão III, e outro para a companhia e demais empresas do grupo.



O processo está em trâmite na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca do Estado de São Paulo. Em Fato Relevante, a Renova afirma que o protocolo de dois planos visa buscar uma estrutura de recuperação que atenda melhor os interesses das próprias empresas e dos credores.