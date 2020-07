Superávit na 1ª semana de julho é de US$ 1,38 bi; média de exportação cresce 5,4%

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,380 bilhão na primeira semana de julho (de 1 a 5). De acordo com dados divulgados nesta segunda, 6, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 2,770 bilhões e importações de US$ 1,390 bilhão.



Mesmo em meio à pandemia do coronavírus, houve alta de 5,4% na média diária das exportações na comparação com o mesmo mês do ano passado, com aumento de 46,5% em agropecuária; avanço de 17,8% na indústria extrativa e queda de 14,5% em produtos da indústria de transformação.



Já as importações registraram queda de 40% na média diária em relação a julho de 2019. Houve retração de 12,5% em agropecuária, 40,4% em produtos da indústria de transformação e de 42,0% em itens da indústria extrativa.



No acumulado do ano, a balança registra superávit de US$ 23,703 bilhões, com exportações de US$ 104,489 bilhões e importações de US$ 80,786 bilhões.