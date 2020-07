Antaq aprova reajuste de 25,32% em tarifas do Porto organizado de Porto Velho

A diretoria da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) aprovou o pedido de reajuste das tarifas do Porto Organizado de Porto Velho (RO). Em Resolução publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União, a Antaq confirma a aprovação de um índice de reajuste tarifário de 25,32%, referente ao período de 7 de maio de 2015 a 31 de dezembro de 2019.



Segundo o texto, as novas tarifas e a estrutura tarifária para o Porto devem entrar em vigor em até cinco dias úteis.