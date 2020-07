Capital Economics: zona do euro se recupera, mas está longe de níveis pré-crise

Os últimos índices de gerentes de compras (PMIs) da zona do euro sugerem que a atividade econômica do bloco está se recuperando de forma bastante rápida, mas continua muito abaixo de níveis anteriores à crise do novo coronavírus, segundo avaliação da Capital Economics.



A consultoria britânica também destaca que o detalhamento dos PMIs mostra que o subíndice de emprego ficou longe de se recuperar no mesmo ritmo que o subíndice de produção, sugerindo que a aceleração da atividade nos meses recentes ainda não é forte o suficiente para estimular novas contratações.



Considerando-se os países individualmente, a Capital Economics também aponta que a recuperação tem sido mais lenta na Alemanha do que em outras partes do bloco. O PMI composto alemão, que ficou em 47 na leitura final de junho, foi menor que o da Itália (47,6) e França (51,7), por exemplo.