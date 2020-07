Caixa fará a partir do dia 6 registro eletrônico de contrato habitacional

O vice-presidente de Habitação da Caixa Econômica Federal, Jair Mahl, afirmou nesta quinta-feira, 2, que, a partir de segunda-feira, 6, o banco passará a fazer registros eletrônicos para contratos de financiamento habitacional. A medida busca reduzir a burocracia. "Haverá redução do tempo de registro no cartório do contrato habitacional de 45 para 5 dias", disse Mahl.



Conforme a Caixa, "o registro eletrônico de escrituras para contratos pessoa física de empreendimentos financiados na Caixa será realizado de forma eletrônica com troca de arquivos de dados estruturados entre o banco e o respectivo Cartório de Registro de Imóveis".



Neste primeiro momento, o registro eletrônico estará disponível em 14 Estados, mas a ideia é expandir para as demais unidades da Federação.



Antes do registro eletrônico, o contrato físico precisava ser recebido pelo cartório, o que tornava a operação de crédito mais demorada.



Jair Mahl e o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, participaram nesta quinta de coletiva de imprensa sobre medidas da Caixa para o setor imobiliário.