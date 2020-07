Boeing está 'avançando muito' na questão do 737 Max, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira, 2, em coletiva de imprensa que a Boeing está "avançando muito" na questão do 737 Max, modelo da fabricante de aviões proibido de voar após dois acidentes fatais. A empresa está realizando ajustes na aeronave para que companhias aéreas possam retomar operações com o modelo.



"Estamos 'apagando incêndio' de algumas aéreas 'em chamas' e isso está funcionando bem", completou o republicano.



Mais cedo, o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, anunciou que cinco companhias aéreas americanas já contraíram empréstimos junto ao governo dos Estados Unidos por meio da Lei Cares, e que há negociações em curso junto a outras empresas.