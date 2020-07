Auxílio emergencial: prazo para pedir R$ 600 termina hoje; veja como receber

(foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Termina às 23h59 desta quinta-feira (2) o prazo para solicitar oConcedido pelo governo federal, o benefício foi criado para socorrer os trabalhadores informais de baixa renda durante a crise provocada pelaInicialmente prevista para vigorar por três meses, a ajuda foi prorrogada por mais dois. O valor repassado permanece o mesmo: R$ 600 mensais - R$ 1,2 mil, no caso de mães responsáveis pelo sustento da família.A divisão das parcelas no entanto, será modificada. Segundo o Ministro da Economia, Paulo Guedes, a ideia é diluir o benefício em quatro pagamento . Serão R$ 500 no início de agosto; outros R$ 100 no final do mês. Em setembro, os depósitos seriam de R$ 300 no início do mês e outros R$ 300 no fim.