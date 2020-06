Brasil acumula 12,7 milhões de desempregados, aponta IBGE

(foto: Wikipédia)

A taxa deno Brasil ficou em 12,9% no trimestre encerrado em maio, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta terça-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e EstatísticaSão 12,7 milhões de pessoasno e um fechamento de mais de 7 milhões de postos de trabalho em relação ao trimestre anterior.O resultado ficou perto da mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, do sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, calculada em 13%, e dentro do intervalo entre 12,3% e 14,8%.Em igual período de 2019, a taxa demedida pela Pnad Contínua estava em 12,3%. No trimestre até abril de 2020, a taxa de desocupação estava em 12,6%.A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.460,00 no trimestre encerrado em maio. O resultado representa alta de 4,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 206,623 bilhões no trimestre até maio, queda de 2,8% ante igual período do ano anterior.