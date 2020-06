Petrobras: começa fase de divulgação de venda do Campo de Tartaruga

A Petrobras comunicou ao mercado, em fato relevante divulgado nesta segunda-feira, 29, o início da fase de divulgação da venda de seus 25% de participação no Campo de Tartaruga, nas águas rasas da Bacia de Sergipe-Alagoas.



De acordo com a companhia, a operação está "alinhada à estratégia de otimização de portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia", concentrando recursos em águas profundas e ultra-profundas.



O Campo de Tartaruga está localizado em Pirambu, no litoral norte de Sergipe, e os poços foram perfurados da terra para o mar (direcionalmente). Segundo a Petrobras, a produção média do campo entre janeiro e maio foi de aproximadamente 580 barris de óleo leve por dia.