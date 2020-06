Fator de utilização de refinarias da Petrobras volta ao nível pré-pandemia

O fator de utilização das refinarias da Petrobras voltaram ao patamar de antes da crise de demanda trazida pela pandemia da covid-19, atingindo no dia 27 de junho 77%, informou o Ministério de Minas e Energia (MME) no seu boletim semanal.



Durante a pandemia, as refinarias da estatal chegaram a operar com fator de utilização de 50%. Na primeira quinzena de junho, incidentes em unidades de processo causaram oscilações na produção, mas que agora já foram normalizadas, segundo o MME.



O ministério disse ainda que as vendas de diesel subiram 3,5% e do gás de cozinha 19,6% no acumulado até 24 de junho, comparado ao mesmo período do ano passado, enquanto a venda de gasolina continua em queda, de 8%, e o querosene de aviação recuou 75,9% no período. Já o etanol registrou no mesmo período queda de 22,5% nas vendas, e o GLP a granel teve recuo 1%.