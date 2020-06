Setor de serviços puxa fechamento de vagas em maio, mostra Caged

O fechamento recorde de vagas formais em maio foi puxado pelo setor de serviços, que eliminou 143.479 postos, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta segunda-feira, 29, pelo Ministério da Economia. Em seguida, o maior saldo negativo foi na indústria, com 96.912 vagas fechadas.



O comércio registrou resultado negativo em 88.739 postos. Também teve saldo negativo no mês a construção, 18.758 vagas.



Das atividades econômicas, apenas a agricultura e pecuária registrou saldo positivo, em 18.758 vagas.