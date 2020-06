Grupo de trabalho revisará doenças que isentam de carência concessão de benefício

Os ministérios da Economia e da Saúde instituíram nesta segunda-feira, 29, o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) com o objetivo de revisão da lista de doenças e afecções que isentam de carência para a concessão de benefício por incapacidade temporária ou permanente aos segurados do Regime Geral de Previdência Social.



O grupo de trabalho será composto representantes dos dois ministérios e a coordenação caberá à subsecretaria da perícia médica federal da Secretaria de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.



O GTI terá o prazo de 180 dias, prorrogáveis por mais 30, para o desenvolvimento dos trabalhos e a elaboração do relatório final.