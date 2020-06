Commerzbank: maiores economias da zona do euro se encaminham para recuperação

As quatro maiores economias da zona do euro - Alemanha, França, Itália e Espanha - já estão bem a caminho da recuperação com o afrouxamento gradual de restrições motivadas pelo coronavírus, segundo o Commerzbank.



O banco alemão pondera que o setor manufatureiro provavelmente produziu significativamente mais em junho do que em maio, como sugerido por leituras prévias de atividade medidas pelos índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês).



O setor de serviços também se revigorou consideravelmente e, segundo dados de análise do Google, o consumo no varejo não alimentício teve aumento significativo, dizem economistas do Commerzbank. Fonte: Dow Jones Newswires.