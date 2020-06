BC vai permitir uso de imóvel como garantia de mais de uma operação de crédito

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, anunciou nesta terça-feira, 23, que a autoridade monetária vai permitir o uso de imóveis como garantia de mais de uma operação de crédito. De acordo com o BC, Em caso de inadimplemento de uma das operações garantidas, as demais vencem antecipadamente.



A autoridade monetária projeta ainda um potencial de R$ 60 bilhões em operações que poderão usar essas garantias. "Acreditamos que as medidas anunciadas hoje terão desembolsos maiores que anteriores", completou Campos Neto.