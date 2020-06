BC anuncia redução do requerimento de capital de instituições de menor porte

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, anunciou nesta terça-feira, 23, a redução do requerimento de capital de instituições de menor porte. As instituições do chamado grupo S5 - como as cooperativas de crédito - terão menor requerimento de capital pela autoridade monetária.



"As cooperativas estão aumentando concessões de crédito, com performance até melhor que a de bancos públicos e privados", comentou Campos Neto.



De acordo com o BC, a medida tem o potencial de liberação de R$ 1,3 bilhão da exigibilidade de capital, o que significa um aumento da capacidade de concessão de crédito de até R$ 16,5 bilhões nesse grupo de instituições.