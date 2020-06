Feira digital traz produtos e novidades do agronegócio brasileiro

Minas Gerais segue no topo como maior estado produtor de café do Brasil (foto: Divulgação/ Rural Pecuária) feira digital Coccamig Café com TV, que será entre 22 e 26 deste mês, por uma plataforma on-line, vai disponibilizar aos produtores rurais possibilidades de qualificação e acesso aos lançamentos e produtos do agronegócio brasileiro. O projeto integra o programa Café com TV, exibido pela TV Alterosa, em parceria com a Cooperativa Central de Cafeicultores e Agropecuaristas de Minas Gerais (Coccamig) e o apoio da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig). , que será entre 22 e 26 deste mês, por uma plataforma on-line, vai disponibilizar aospossibilidades de qualificação e acesso aos lançamentos e produtos dobrasileiro. O projeto integra o programa Café com TV, exibido pela TV Alterosa, em parceria com a(Coccamig) e o apoio da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais ().





SAIBA MAIS 15:04 - 16/06/2020 Coronavírus: Sesi lança protocolo para a flexibilização; conheça as normas

17:00 - 16/06/2020 Para IBGE, choque da pandemia foi principalmente na 2ª quinzena de março e abril

17:37 - 16/06/2020 Pandemia provoca redução de pedidos em 96% da indústria têxtil, afirma Abit pandemia do novo coronavírus, vai permitir que cooperativas e expositores possam apresentar produtos e condições comerciais diretamente ao produtor rural, com foco no mercado de café. Além disso, a parceria permite que o cafeicultor tenha acesso a palestras com especialista e acompanhe os temas de relevância para a área, trazendo, assim, discussões importantes sobre a realidade do agronegócio. O formato da feira digital, realizada deste modo especialmente este ano, devido à, vai permitir quepossam apresentar produtos e condições comerciais diretamente ao produtor rural, com foco no mercado de. Além disso, a parceria permite que o cafeicultor tenha acesso a palestras com especialista e acompanhe os temas de relevância para a área, trazendo, assim, discussões importantes sobre a realidade do agronegócio.





De acordo com a proposta do projeto, ao se interessar pelo produto ou serviço apresentado, o produtor rural poderá ser atendido pelos vendedores de forma instantânea. Para que o cliente tenha nível máximo de satisfação com a plataforma, ferramentas como o WhatsApp ou o webchat serão usadas para facilitar o atendimento.





A escolha da data para a realização do evento não foi aleatória. O momento de agora é de colheita do café nas regiões produtoras do Brasil e principalmente em Minas Gerais, considerada a terra do café.





Colheita em Minas





A colheita do café arábica no estado começou este mês e os agricultores esperam uma boa safra. A expectativa para este ano é que sejam colhidos mais de 30 milhões de sacas somente em Minas, mas a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estima uma colheita de 46 milhões de sacas do grão no país.





Com o aumento da produção, o preço da saca do café caiu, mais ainda está 11,5% maior do que no mesmo período do ano passado, de acordo com o monitoramento da Cooperativa dos cafeicultores do Cerrado.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.