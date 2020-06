Estão suspensas devoluções adicionais ao Tesouro até o fim de 2020, diz BNDES

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) esclareceu nesta terça-feira, 16, por meio de sua assessoria de imprensa, que está suspensa até o fim de 2020 a antecipação de devoluções de recursos ao Tesouro Nacional. Os pagamentos que já estavam programados continuarão a ser feitos normalmente.



Em audiência pública virtual com o Congresso, realizada nesta terça, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, afirmou que as devoluções de recursos do banco ao Tesouro estão suspensas até o fim deste ano, durante o período de crise provocada pelo novo coronavírus.



A referência, no entanto, dizia respeito a devoluções adicionais, como esclareceu a assessoria de imprensa posteriormente.