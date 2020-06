Clientes levam 'choque' da Cemig

Problemas com empresa foram discutidos em audiência pública ontem na Assembleia Legislativa. Cemig diz que cliente pode pedir revisão se julgar que houve erro na leitura (foto: Willian Dias/ALMG )



São mais de 700 mil consumidores mineiros que reclamaram dos aumentos acima de 50% em suas contas de energia elétrica, em abril – primeiro registro após a quarentena do novo coronavírus. Houve caso de acréscimo de 720% no valor em relação ao mês anterior. Os impactos provocados pelas medidas adotadas no setor de fornecimento de energia elétrica, durante as ações de combate à COVID-19, foram discutidos em audiência pública, na manhã de ontem, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na Comissão de Minas e Energia, presidida pelo deputado Rafael Martins (PSD).





Mais de 20 cidades no Sul de Minas cobram soluções sobre piques de energia, provocando queima de aparelhos eletrodomésticos, apontou o deputado Ulysses Gomes (PT). No Norte do estado, a falta de energia vem sendo sentida em muitas cidades e os clientes de baixa renda estão com dificuldades de pagar os valores cobrados, reclamou Carlos Pimenta (PDT).





As dificuldades do consumidor em acionar a companhia pelas ferramentas disponíveis (telefone, internet, etc.) foram pontos destacados pelos participantes da audiência pública, uma vez que as agências de atendimento presencial foram fechadas.





Os deputados e representantes da sociedade cobraram esclarecimentos sobre as medidas e ações que a Cemig vem tomando para colaborar e evitar cortes, aumentos de tarifas e garantia às famílias que, por "motivo excepcional", estão mais presentes em casa, algumas sem emprego e fonte de renda que garantam o pagamento das contas mensais da companhia.





Empresa nega aumento





O hábito de consumo sazonal também pode exercer influência nos custos, onde nos meses mais quentes o uso de equipamento de refrigeração impacta o consumo. Outros fatores de influência no valor final da conta foram apontados pela superintendente, como aumento da carga, novos equipamentos adquiridos pelo consumidor.





"Temos a incidência de tributos estaduais e federais, além da contribuição de iluminação pública, repassadas às prefeituras. Cada município adota seu próprio regime dessa cobrança, em escala, por faixa de consumo. Se ultrapassa a faixa, pode implicar mudança no valor da cobrança", afirmou. Ela também lembrou o regime de bandeiras, mas “ao que tudo indica teremos bandeira verde até o fim do ano, conforme sinalizou a Aneel” (Agência Nacional de Energia Elétrica). Silvia garantiu que os consumidores de baixa renda, beneficiados pelo programa federal de tarifa social (isenção para consumo abaixo de 200kW/h) não terão os serviços cortados, mesmo que ultrapassem o limite de consumo.





Defesa do consumidor

Marcelo Rodrigo Barbosa, coordenador do Procon Assembleia, cobrou maior transparência nas informações disponíveis nas contas e pontuou que a leitura remota dificulta a informação ao consumidor, “que tem o hábito de ler apenas a data de vencimento e o valor a ser pago. O que vem a mais (na descrição), o consumidor não tem a menor ideia do que fazer com essas informações”. Ele pediu mais esclarecimentos sobre a autoleitura, pela qual o consumidor pode processar os dados registrados no relógio e encaminhar o resultado à Cemig, em até cinco dias antes do vencimento da conta.





Apontou também o grande número de reclamações de consumidores sobre a falta de atendentes pelo telefone 116. “A pessoa não conversa com o atendente, é apenas uma gravação, isso é mais grave no interior e em áreas rurais.” Marcelo solicitou que a empresa se abstenha de registrar os ina- dimplentes nos sistemas Serasa e SPC “neste momento de incerteza e dificuldades de cumprir compromissos financeiros”.



Valores altos



Ao solicitar a revisão de todos os valores cobrados nas contas de abril, o advogado Frederico Justino Teotônio, representando o movimento Contagem Maior, apresentou algumas contas de moradores do município de Contagem, que “foram surpreendidos com aumentos injustificáveis. Em uma conta, o valor subiu de R$ 131,42 para R$ 583,29 (342%) e outra, atribuída a um aposentado, de R$ 66,20 em março para R$ 543,49 em abril (720%).





De todos os clientes da Cemig com direito à tarifa social, que cobre 100% dos valores para quem consome até 220kw/h, apenas 9% ultrapassaram esses limites. “São cobrados apenas os valores referentes à medição ultrapassada”, explicou Silvia Batista, que informou que a empresa dispõe de regras de cobrança flexíveis, com diversas ferramentas. “Via SMS, carta, e-mail, clientes devem atualizar seus cadastros, o que permite a quem se esqueceu de pagar ou priorizou outras contas que pague antes da negativização.”





Silvia Cristiane Batista, superintendente de receita da Cemig, afirmou que diante de qualquer discordância no preço cobrado, o consumidor pode pedir revisão à companhia. A diretora negou haver aumento no valor da tarifa, que “continua a mesma desde o ano passado”, e sugeriu que a variação do período de faturamento, entre 27 e 33 dias, dependendo do número de dias úteis no mês, pode impactar no valor da conta.