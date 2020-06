Governo assina termo com DF para fornecer projeto de duplicação da BR-080/DF

O Ministério da Infraestrutura assinou nesta segunda-feira, 8, termo de compromisso com o governo do Distrito Federal que busca viabilizar a duplicação da BR-080/DF, no segmento que liga o entroncamento com a DF-001 (Parque Nacional de Brasília e Floresta Nacional) e a divisa do Distrito Federal com o Estado de Goiás. O trecho tem 40,3 quilômetros.



Com o documento, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) ficará responsável por elaborar os projetos básicos e executivos de engenharia da duplicação e o GDF, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF), a executar as obras.



Em cerimônia de assinatura, o vice-governador do Distrito Federal, Paco Britto, afirmou que as obras vão aumentar o desenvolvimento econômico, a inclusão social e principalmente reduzir o número de acidentes que ocorrem no trecho. "Também vai gerar novos empregos", disse.