Redes de supermercados e atacarejos faturam 12,5% a mais em maio

Estima-se que os supermercados, hipermercados e redes conhecidas com "atacarejos" tenham registrado crescimento de 12,5% no faturamento no mês de maio no Brasil, na comparação com o mesmo período de 2019. Os dados são de um levantamento da GS Ciência do Consumo, empresa de inteligência analítica e soluções de tecnologia para indústria e varejo.



O levantamento confirma em dados do setor o que as empresas do ramo já vinham adiantando nos últimos balanços. Os consumidores diminuíram a frequência de compras e aumentaram o quanto gastam em cada uma delas. Na média, a queda de frequência de compras caiu 3,1%, enquanto a alta do tíquete médio foi de 30,92%.



O grande destaque continua a ser o modelo de atacarejo. Nessa modalidade, o faturamento cresceu 14,91% e a frequência de compras, diferente da tendência, subiu 3,33%.