Taurus vai fabricar acessórios para armas leves em parceria com automotiva

A fabricante gaúcha de armas Taurus informou nesta sexta-feira, 29, a criação de uma joint venture com uma empresa do setor automotivo nacional para a produção de acessórios para armas leves.



A companhia não revela o nome da empresa automotiva. Diz apenas que o objetivo é explorar tanto o mercado nacional quanto o internacional, e que a iniciativa integra o "processo de reestruturação da Taurus, baseado em rentabilidade sustentável, qualidade e melhora dos indicadores financeiros e operacionais (...), além da entrada em um novo segmento de negócio".



A partir da assinatura do memorando de entendimentos, diz o comunicado, as empresas terão até 30 de setembro para concluir os estudos de viabilidade da criação da associação e o plano de negócios a ser desenvolvido.